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7 души загинаха при експлозии на коли в Пакистан

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7 души загинаха при експлозии на коли в Пакистан Снимка: Pixabay

Две експлозии на превозни средства отнеха живота на седем души в Северозападната гранична провинция на Пакистан (Хайбер-Пахтунхва), предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение от днес на местната полиция.

„Самоделно взривно устройство е било поставено на частен пикап, превозващ хора, и е било задействано дистанционно", съобщи Ясир Африди, началник на полицията на окръг Бану в Северозападната гранична провинция, пише БТА.

„Ранените от пикапа са били качени на кола на службата за спешна помощ, на която също е бил поставена бомба, детонирана от разстояние", обясни той, добавяйки, че ранените след експлозиите са трима.

7 души загинаха при експлозии на коли в Пакистан Снимка: Pixabay

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