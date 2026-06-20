Буданов: Отказвам се от полско държавно отличие

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов обяви, че се отказва от полско държавно отличие в знак на протест срещу решението на полския президент Карол Навроцки да лиши Володимир Зеленски от най-високото отличие на страната – „Ордена на Белия орел", предаде Ройтерс.

До решението на Навроцки се стигна, след като украинският президент подписа указ за наименуване на военно подразделение на Украинската въстаническа армия (УПА) – организация, която в Полша е свързвана с масови убийства на поляци по време на Втората световна война, пише БТА.

Ройтерс посочва, че решението на Буданов заплашва да задълбочи дипломатическия разрив между близки стратегически партньори в контекста на опитите на Киев да обедини съюзниците си за слагането на край на войната на Русия в Украйна.

Началникът на канцеларията на Зеленски обяви днес, че се отказва от Златния офицерски кръст на "Ордена за заслуги към Република Полша", присъден му миналата година, в знак на протест срещу хода на Навроцки, който той определи като "подарък“ за Русия.

"Нашите народи имат дългогодишни отношения и различни страници в историята си – както героични, така и трагични“, написа Буданов в социалните мрежи. "Това обаче трябва да бъде повод за дълбок размисъл, а не за груби политически спекулации“, добави той.

Украинският външен министър Андрий Сибига нарече решението на Навроцки "стратегическа грешка“, а полският премиер Доналд Туск, опонент на Навроцки, призова и двамата президенти да запазят спокойствие.