КМГ цитира Мин Аун Хлайн: Посещението ми в Китай ще даде нов тласък на двустранното сътрудничество

В интервю за Китайската медийна група по време на неотдавнашното си посещение в Пекин президентът на Мианмар Мин Аун Хлайн изрази надежда, че то ще укрепи традиционното приятелство и ще стимулира партньорството в различни области, съобщават от групата.

Мин Аун Хлайн приветства инвестициите от китайски компании и подчерта, че двете страни ще разширяват търговското сътрудничество и ще работят заедно за сигурността и стабилността по общата граница.

Като съседни държави с дълга граница, Китай и Мианмар вече са постигнали консенсус за изграждане на общност на споделена съдба, каза президентът, изразявайки подкрепа за визията на Си Дзинпин за глобален мир и просперитет. Той допълни, че мащабното развитие на Китай се думите на силното държавно ръководство.

По отношение на икономическите връзки лидерът на Мианмар определи инфраструктурата като водещ сектор. Двете държави планират да разширят партньорството си още в сферата на технологиите, космическите изследвания, селското стопанство и промишлеността, за да стимулират двустранния търговски обмен.

Мианмар участва активно в глобалната инициатива „Един пояс, един път", като съвместният икономически коридор е сред ключовите проекти в тази рамка. Според Мин Аун Хлайн изграждането му е от полза както за развитието на Мианмар, така и за интеграцията на страната с Китай и световния пазар. В заключение той оцени положително четирите глобални инициативи на Си Дзинпин и препотвърди подкрепата на Мианмар за принципа за "един Китай".