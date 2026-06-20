KMГ: Ли Цян изпрати поздравителна телеграма до новия премиер на Кабо Верде

На 19 юни премиерът на Китай Ли Цян изпрати поздравителна телеграма до Франсиско Карвальо по повод встъпването му в длъжност като министър-председател на Кабо Верде, съобщава КМГ.

В посланието си Ли Цян отбелязва, че още по време на борбата на Кабо Верде за национално освобождение между народите на двете страни се заражда дълбоко приятелство. Вече половин век те неизменно се ръководят от принципите на взаимно уважение, равнопоставеност и съвместно развитие, постигайки ползотворни резултати в сътрудничеството в различни области.

Ли Цян изразява готовност да работи заедно с премиера Карвальо за задълбочаване на политическото доверие. Той подчертава и важността на пълноценното използване на политиката за нулеви мита с цел разширяване на практическото сътрудничество и засилване на солидарността, което да тласне стратегическото партньорство между двете страни към още по-стабилно и дълбоко развитие.