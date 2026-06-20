Полският външен министър: Трябва да имаме място на масата на преговорите за войната в Украйна

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Полският външен министър Радослав Шикорски разкритикува водещата роля, която Германия, Франция и Великобритания играят в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и настоя, че Полша също трябва да заеме място на масата на преговорите, предаде ДПА.

Агенцията цитира думите на Шикорски в негово интервю за неделния брой на германския в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, с текста на което се е запознала предварително, пише БТА.

„В Европейския съюз между Черно море, Балтийско море и Адриатическо море живеят 120 милиона души; заедно със скандинавските държави тази цифра нараства до 150 милиона души, които са изложени на много по-пряка заплаха от руската агресия, отколкото Германия“, заяви Шикорски.

„Ние сме съседи както на Русия, така и на Украйна; вие в Германия не сте“, подчерта полският външен министър.

Полша е на предната линия, каза още Шикорски, като посочи доставките на оръжие за Украйна, които постоянно преминават през страната. Полша поема рисковете, свързани с това, и затова очаква да има роля в преговорите, добави той.

Шикорски предложи „да се следва пътя, очертан в договорите на ЕС, например чрез председателя на Европейския съвет“. Като алтернатива, каза той пред германския вестник, трябва да се работи за създаването на „Коалиция на желаещите“, която да представлява европейския континент в преговорите.

Лидерите на Германия и Франция, заедно с Великобритания, която вече не е член на ЕС, засега искат да запазят водещата си роля в усилията за мир, отбелязва ДПА.