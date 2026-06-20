КМГ: Китайските експерти виждат потенциал за сътрудничество с ЕС въпреки протекционистките тенденции

Въпреки протекционистките тенденции в Европейския съюз и политизирането на търговските теми, дълбоката икономическа взаимозависимост между Китай и Европа ще гарантира продължаващото сътрудничество. Това заявиха китайски експерти, след като Брюксел засега отлага потенциална търговска конфронтация с Пекин след двудневна среща на върха в Брюксел, която е разкрила разделения в блока, предава КМГ.

Лидерите на 27-те страни членки избраха диалога пред незабавните действия спрямо т.нар. "глобални макроикономически дисбаланси". Те възложиха на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да продължи конструктивния диалог с основните икономически партньори, като същевременно развива инструменти за търговска защита и индустриална политика.

Според Фън Джунпин, директор на Института за европейски изследвания към Китайската академия за обществени науки, този ход не е изненадващ. Той очаква ЕС да продължи двойния си подход – намаляване на риска, но и запазване на Китай като незаменим партньор, целящ управление на конкуренцията, а не ескалация.

Дзиен Дзюнбо от университета "Фудан" подчертава, че един от ключовите фактори, оформящи подхода на ЕС, е рационалната и твърда реакция на Китай спрямо настоящите търговски търкания чрез двустранни механизми за координация, насочени към управление на споровете и намаляване на напрежението. Китай последователно възприема рационален и твърд подход, стремейки се да разреши тези въпроси и да облекчи напрежението чрез двустранни механизми за координация, включително неотдавнашните консултации между висши търговски служители, отбелязва той.

Говорителят на китайското Министерство на търговията Хъ Ядун потвърди, че комуникацията остава нормална. Той посочи, че по време на скорошни срещи в Брюксел за подготовка на нов консултативен механизъм по търговски и инвестиционни въпроси, европейската страна е заявила, че търговската война не е цел на политиката ѝ спрямо Китай, и е изразила позитивна нагласа за конструктивен диалог.

Китайските експерти обаче предупреждават, че протекционистките мерки на ЕС, продиктувани от политически съображения, застрашават сътрудничеството в дългосрочен план. Според тях разглеждането на икономиката през политическа призма е погрешно и Европа трябва да се фокусира върху повишаване на собствената си конкурентоспособност чрез по-тесни връзки с китайския пазар, вместо да разчита на защитни бариери.