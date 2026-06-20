КМГ: Китай стартира тригодишен план за координирано развитие на платформената икономика

Министерството на индустрията и информационните технологии, съвместно с още шест ведомства, представи план за действие, насочен към насърчаване на координираното развитие между големите, средните и малките предприятия в платформената икономика за периода от 2026 до 2028 година, съобщава КМГ.

Според документа, до 2028 г. Китай трябва значително да подобри равнището на координирано развитие между платформените компании, да създаде множество приложими модели за съвместни иновации и да култивира група от водещи фирми, тясно специализирани в специфични производствени ниши в рамките на тази икономика. Планът също така призовава за по-голяма отвореност и споделяне на технологии и данни, като очертава ключови задачи за насочване на предприятията към укрепване на иновациите в областта на изкуствения интелект, задълбочаване на управлението на алгоритмите и трафика, и насърчаване на прозрачността на самите алгоритми.

Икономиката, изградена върху интернет платформи, в момента се намира в критичен етап на трансформация и модернизация в Китай. Тази промяна е наложителна, за да се отговори на новите изисквания, произтичащи от социално-икономическото развитие по време на 15-ата петилетка (2026-2030), както и от текущите технологични и индустриални промени.