КМГ: Китай стартира мащабен план за внедряване на изкуствен интелект в потреблението

Министерството на търговията на Китай публикува насоки за прилагане на стратегия, насочена към ускоряване на развитието на концепцията "изкуствен интелект (ИИ) плюс потребление". Документът съдържа 17 мерки в пет ключови области, целящи да насърчат по-дълбоката интеграция на тази технология с пазара чрез разширяване на потреблението на смарт продукти, повишаване на капацитета на потреблението на услуги и създаване на нови сценарии за пазаруване, съобщава КМГ.

По отношение на потреблението на стоки, планът призовава за увеличаване на предлагането на нови ИИ продукти, модернизиране на потребителската електроника, домакинските уреди и продуктите за дома, развитие на пазара на смарт устройства за носене, както и насърчаване на задвижвани от ИИ роботи за грижа за възрастни хора, компания и ежедневна помощ. В сферата на услугите се насърчава по-широкото приложение на технологиите в домашните услуги, туризма, настаняването и ресторантьорството, както и в образованието. Това включва създаването на смарт съоръжения за възрастни, туристически услуги с ИИ и смарт столове в офиси, училища и болници.

Насоките също така наблягат на ускоряването на интелигентната търговия на дребно, по-дълбоката интеграция на електронната търговия с изкуствения интелект, подобряването на мрежите за смарт логистика на местно ниво, включително в селата, както и разширяването на обхвата на доставките в отдалечените райони.

Освен това Китай ще изгради клъстери и центрове за преживявания от типа „ИИ плюс потребление", като същевременно ще насърчава отдаването под наем, споделянето и пробното използване на ИИ продукти на обществени места. Местните власти ще бъдат насърчавани да разработват политики за субсидиране на смарт терминали от следващо поколение и други потребителски продукти, свързани с изкуствения интелект, в рамките на държавната програма за замяна на потребителски стоки.