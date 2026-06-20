Разривът Мелони-Тръмп навлезе в нова фаза след кратко примирие

За 18 месеца отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Италия Джорджа Мелони преминаха от изключително сърдечен тон през остри упреци до обвинения в тиражиране на лъжи и липса на кураж, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“ и световните агенции Ройтерс, Асошиейтед прес и Франс прес.

Пътят на двустранните отношения между Мелони и Тръмп започна още през ноември 2024 г. след избирането на Тръмп за президент на САЩ, когато Мелони даде заявка да се превърне в мост между ЕС и Вашингтон при новата американска администрация. Двамата лидери имаха много общо по онова време. Те бяха представители на консервативната десница и защитници на традиционните християнски ценности пред идеологическите отклонения на левицата. Още тогава обаче бивши съратници на Тръмп, като например Стив Банън, предупредиха, че Мелони може и да стане в даден момент онзи лидер от ЕС, който да нашепва в ухото на Тръмп какво да прави, но Тръмп бързо може да намери повод за разочарование от нея и отношенията помежду им да се влошат, припомня „Политико“.

На 4 януари 2025 г. Мелони посети изненадващо имението на Тръмп във Флорида, още преди той да встъпи официално в длъжност. Тази спешна мисия беше породена от задържането в Техеран на италианска журналистка. За освобождаването й беше нужно и САЩ да изиграят известна роля, тъй като по онова време в италиански арест по искане на САЩ се намираше ирански учен и се очертаваше Техеран да превърне италианската журналистка в разменна монета. По време на тази визита във Флорида Тръмп изрази възхищение от лидерството на Мелони, а италианската журналистка беше пусната на свобода от иранските власти няколко дни след това.

На 20 януари 2025 г. Мелони беше единственият лидер на страна членка на ЕС, поканен на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп във Вашингтон.

Месец след това Тръмп унижи украинския президент Володимир Зеленски по време на негова визита в Овалния кабинет на Белия дом и разклани единството на Запада в подкрепа за Украйна. Европейците сформираха така наречената Коалиция на желаещите, която да подкрепи Украйна и пристъпиха към създаване на механизми за инвестиции в отбраната и сигурността с цел повишаване на европейския суверенитет и намаляване на зависимостта от САЩ в тази насока. По това време Мелони, която е твърд поддръжник на Зеленски и която тъкмо беше установила сърдечни отношения с Тръмп, беше възприемана като онзи европейски лидер, който би могъл да допринесе за подобряване на отношенията между украинския и американския президент.

В началото на април 2025 г. Тръмп обяви увеличаване на митата за ЕС, а впоследствие ги суспендира за известно време, но не спря да обвинява ЕС в търговски дисбаланс спрямо САЩ. Мелони дефинира тогава митата като погрешна стъпка.

На 17 април 2025 г. Мелони беше на официално посещение в Белия дом с няколко основни мисии – укрепване на двустранните отношения, сплотяване на Запада около Украйна и намиране на решение относно американските мита за ЕС. В хода на разговора с Тръмп Мелони трябваше за изслуша как той обвинява предходни американски президенти в лошо управление в САЩ и приписва на някои от тях отговорност за войната в Украйна и как намеква, че Зеленски също е отговорен за този конфликт. Мелони трябваше да изслуша и упреци срещу миграционната политика на ЕС и хвалби, че политиката за въвеждане на мита, възприета от Тръмп, носи на САЩ милиарди долари постъпления. Когато на свой ред тогава Мелони взе думата, тя защити Украйна, припомни, че агресорът е Русия на Владимир Путин и изтъкна, че европейската миграционна политика се втвърдява под италиански импулс. По време на визитата във Вашингтон Мелони предложи и Рим да бъде мястото, на което САЩ и ЕС да дискутират въпроса за митата и за търговския дисбаланс. По време на визитата на Мелони във Вашингтон Тръмп многократно похвали нейното лидерство.

На 18 април 2025 г. в Рим беше на посещение американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

На 28 април Тръмп присъства на погребението на папа Франциск във Ватикана, проведе нова среща с Мелони и среща със Зеленски, по време на която двамата подобриха отношенията си.

На 18 май 2025 г. в Рим беше отново Джей Ди Ванс за церемонията по интронизация на американския папа Лъв Четиринадесети. В кулоарите на събитието Мелони организира среща между него и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която да бъде обсъден въпросът за митата.

През юни Мелони се видя на два пъти с Тръмп в кулоарите на срещите на върха на Г-7 в Канада и на НАТО в Хага. Паметна остана снимката от Канада, на която Мелони и Тръмп са се усамотили на диван и водят разговор. В Хага пък Мелони се присъедини към новите цели на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5 процента от БВП на година, поискани от Тръмп.

През цялото това време Мелони подкрепяше усилията на Запада за прекратяване на войната в Украйна и предлагаше гаранции за сигурност за тази страна по тертипа на член 5 от договора за НАТО, като казваше, че те трябва да са в евроатлантически контекст. В даден момент и Тръмп заговори за такъв вариант.

На 15 август 2025 г. след поредица от телефонни разговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп се състоя историческа среща между двамата в Анкоридж в Аляска. Европейските съюзници на Украйна, включително и Мелони, се оказаха в позиция на наблюдатели на това събитие, което не доведе до пробив, но наведе на мисълта, че Тръмп би могъл да подкрепи решение на войната в Украйна, което да е в ущърб на Киев и в полза на Москва.

На 18 август 2025 г. Мелони беше сред групата европейски лидери, посетили Вашингтон заедно с украинския президент в рамките на усилията за търсене на най-доброто решение на конфликта за Украйна.

През септември 2025 г. Мелони не се присъедини към страните, признали палестинската независимост и разгневили Израел и съюзника му САЩ.

През октомври Мелони беше сред лидерите, приветствали усилията на Доналд Тръмп за постигане на край на войната в Газа. Тя присъства и на събитие в Шарм ел Шейх в Египет, на което официално се постави началото на примирието в анклава. По време на това събитие Тръмп многократно похвали Мелони, коментирайки дори красотата й и рекламирайки нейната автобиографична книга.

През този период, говорейки за Мелони Тръмп винаги казваше, че тя е "фантастичен лидер", "невероятен човек", "красива млада жена", "много успешен политик", "вдъхновение за всички", "лидер, който покори Европа". Той наричаше работата й "изключителна", "невероятна" и "страхотна", припомня Ройтерс. Мелони пък избягваше всякакви критики по адрес на Тръмп. В даден момент нейни министри и тя самата заговориха за Нобелова награда за мир за Тръмп. Мелони специално каза, че Тръмп може да бъде номиниран, ако постигне мир в Украйна.

Но 2026 г. започна с американската военна операция във Венецуела, където след залавянето на президента Никола Мадуро на власт не дойде подкрепяната от Запада демократична опозиция, а заместничката на Мадуро – Делси Родригес. Последва заявеният от Тръмп интерес към придобиване на Гренландия – територия на Дания, с чиято лидерка Мете Фредериксен Мелони поддържа добри отношения и сътрудничи по миграционните въпроси. В края на февруари последва и войната в Иран, заради която доставките на енергийни ресурси от региона на Близкия изток бяха блокирани, а цените започнаха да се увеличават. Всичко това засегна и Италия, която внасят петрол и природен газ и от близкоизточния регион.

В началото на април папа Лъв Четиринадесети разкритикува лидерите, които започват войни с цената на живота на невинни хора. Тръмп на свой ред отправи остри критики към папата и го обвини, че не осъзнава реалната опасност, идваща от иранската ядрена програма. Тогава редица италиански политици застанаха на страната на папата. Мелони в рамките на два дни също на три пъти изрази подкрепа с папата. А паралелно с това нейното правителство отказа достъп на американски военни самолети до сицилианска военна база, за да поемат оттам те на бойна мисия срещу Иран. Италия суспендира по същото време и автоматичното подновяване на ключово споразумение в областта на отбраната с Израел, съюзника на САЩ.

И всичко това в очите на Тръмп се превърна в „първородния грях“, казва Франческо Галиети от консултантското дружество „Полиси сонар“, анализиращо политическите рискове, предаде Ройтерс.

Последваха серия от критики на Тръмп срещу Мелони и срещу италианската политика като цяло. Тръмп изрази разочарование от италианската премиерка, заяви, че я познавал в друга светлина, че тя се е променила, че й липсва смелост, че Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран и че Италия води лоша миграционна политика, която ще я съсипе. Италианските политически лидери застанаха тогава на страната на Мелони.

Първоначално Мелони възприе тактиката на игнориране на тези коментари. Но в крайна сметка тя заяви, че се придържа към принципа, че когато не е съгласна с нещо, го казва открито и че винаги се води в тази насока от защитата на националните интереси.

Американският държавен секретар Марко Рубио беше изпратен на мисия през май за подобряване на двустранните отношения. Той разговаря с Мелони и разногласията като че ли изглеждаха преодолени, а Тръмп спря да отправя упреци срещу Италия, но не престана да намеква, че съюзниците на САЩ, било то от НАТО, или от Г-7, не са помогнали във войната в Иран. Италия, подобно на други съюзници на САЩ, изрази готовност да участва в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток, но след края на бойните действия в региона.

На 2 юни Марко Рубио поздрави от името на САЩ Италия за националния й празник.

През първата половина на юни управляващите в Рим надигнаха глас срещу израелския крайнодесен министър на сигурността Итамар Бен-Гвир заради унизителното му отношение към италиански ктивисти, част от хуманитарната флотилия за Газа. Италия се обяви за санкции срещу Бен-Гвир и срещу израелски заселници, проявяващи насилие на Западния бряг. Италия изрази и безпокойство от ескалацията на конфликта в Ливан, където израелските сили продължават да нанасят удари. Всичко това доведе до обтягане на отношенията между Италия и Израел, съюзника на САЩ.

На срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция от 15 до 17 юни обаче противоречията по въпроса за Украйна и за Иран между страните от Голямата седморка както изглежда бяха изгладени. Мелони беше сред лидерите, приветствали постигането на временно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване конфликта, което цели да проправи пътя към трайно споразумение и отваряне на Ормузкия проток.

По време на срещата на върха в Евиан журналистическите камери засякоха на няколко пъти Мелони да разговаря с Тръмп. По време на един от разговорите тя му отправя няколко изразителни погледа, сред които и един възприет като израз на съгласие с него. По време на друг разговор тя жестикулира енергично към него. По време на трети разговор, на който присъстват и Антонио Коща, и Фридрих Мерц, Мелони уверява през смях Тръмп, че тяхното приятелство никога не е приключвало и че тя „никога не го е изоставяла“, както твърди Тръмп. На една от снимките от срещата в Евиан се вижда и как Тръмп е поставил ръка на гърба на Мелони. На друга снимка от срещата Мелони стои с ръка на кръста и изчаква Мерц да приключи разговора си с Тръмп, за да проведе тя разговор с американския лидер.

Още в началото на срещата в Евиан запознати източници казаха и, че Мелони и Тръмп са провели среща за изясняване на отношенията и тя е била полезна, припомня АНСА.

След края на официалните дискусии в Евиан от канцеларията на Мелони разпространиха снимка и видео, на които се вижда, че Мелони и Тръмп са дискутирали нещо на четири очи, седнали на диван. В края на разговора им те се ръкуват и Тръмп потупва Мелони по рамото, а после двамата се разделят, припомня „Стампа“.

Последва брифинг на Мелони, която похвали единодушието, постигнато между лидерите на Г-7. Говорейки за отношенията с Тръмп, на брифинга Мелони заяви, че ги намира за непроменени. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме, и двамата, лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. Тя изрази и готовността на Италия да се включи в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток. Но точно по същото време в Рим италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че Италия няма да се включи в инициативата за закупуване на американски оръжия, които да бъдат предоставени после на Украйна, припомня Ройтерс.

Тръмп не прави никакви коментари за Мелони или Италия в продължение на два дни. Вчера обаче в програмата „Какъв вятър духа“ на телевизия „Ла Сетте“, собственост на италианската медийна компания „Кайро къмюникейшън“, беше излъчено телефонно интервю на базирания във Вашингтон италиански журналист Даниеле Компатанджело с Тръмп. Компатанджело е кореспондент в Белия дом за редица италиански медии, сред които и „Ла Сетте“. В това интервю журналистът задава въпрос на Тръмп за Украйна, но Тръмп насочва разговора към Мелони и казва, че по време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Тръмп допълва, че той я съжалил и се снимал с нея и казва, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка.

В същото интервю Тръмп разкритикува остро и европейците като цяло. Той казва, че "европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата", отбелязва АНСА. После той нарича европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".

В отговор на въпрос относно възможността Украйна да се присъедини към ЕС и последиците, които това би могло да има за усилията за постигане на мир, Тръмп заявява: „Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир“, припомня АНСА.

Мелони, която в същия момент беше в Брюксел за срещата на върха на ЕС, реагира незабавно с видео в акаунтите си в социалните мрежи. В него тя обвини Тръмп, че говори измислици. Мелони добави, че е потресена от твърденията на Тръмп, но допълни, че това поведение от негова страна не я изненадва, защото той се е държал така и с други съюзници. Мелони каза, че не може да разбере поведението на Тръмп спрямо съюзниците и допълни, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) спрямо враговете на Запада, спрямо враговете на САЩ и спрямо някои ръководства, към които той се проява като много отстъпчив. Накрая Мелони припомни на Тръмп, че тя и Италия никога не умоляват никого за нищо, обобщават италианските медии и световни агенции.

Изказванията на Тръмп по адрес на Мелони породиха оживени коментари в Италия. Редица политици от десницата, но и от левицата изразиха солидарност с италианската премиерка, обобщават АНСА, „РАИ Нюз“, Франс прес, Асошиейтед прис и „Соле 24 оре“.

„Сериозните и обидни думи на президента Тръмп по адрес на министър-председателя Джорджа Мелони обиждат цяла Италия. Поради тази причина реших да отменя посещението си в САЩ, планирано за 21 и 22 юни“, написа в Екс вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни. „Никой не може да обижда Италия така, както го направиха САЩ“, добави той.

„Не мога да си представя Джорджа Мелони да моли когото и да било за снимка, дори под заплаха. Мога обаче да си представя колко ѝ е струвало да пренебрегне това, което Тръмп каза преди седмици, водена от мисълта да защити интересите на Италия, Европа и Запада. И мога да си представя колко ще ѝ струва да не коментира по начина, по който заслужава, този нов гаф на американския президент. Макар че „гаф“ е твърде меко определение и дори незаслужено оправдание. Това, което наранява, е, че подобни изказвания не носят полза на никого – нито на САЩ, нито на Италия, нито на съюза между тях“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.

„Изразявам пълна солидарност и дълбоко възхищение към министър-председателя Джорджа Мелони. Никой не може да си мисли, че безнаказано ще обижда Италия и нейните най-висши институции. Това е исторически урок, който не допуска изключения, включително и за САЩ. Достойнството и честта на нацията изискват уважение“, се казва в официално съобщение министъра на културата Алесандро Джули.

„Безумните изказвания на Тръмп за Джорджа Мелони са само последният епизод от поредица атаки и обиди към европейските лидери. Не е ясно дали по собствена воля или поради некомпетентност той разрушава историческите отношения между САЩ и Европа. С неуместните си изявления той успя да постигне трудната цел да направи САЩ нежелани в целия европейски континент, нанасяйки вреда не само на Европа, но най-вече на самите САЩ“, каза Джованбатиста Фацолари, заместник-държавен секретар към италианския Министерския съвет.

Вицепремиерът на Италия Матео Салвини, лидер на партия "Лига", който изразяваше доскоро адмирации към политиките на Тръмп, заяви, че всеки, който атакува Мелони, "напада всички нас".

Италианският министър на правосъдието Карло Нордио каза, че думите на Тръмп са нанесли болезнен удар по италиано-американските отношения.

„Шегата на Тръмп е нелепа и срамна. Дори не изглежда правдоподобно, познавайки характера на премиера Мелони, че тя би отправила подобна молба. Всички познаваме пътя, който Мелони е извървяла, изграден върху достойнство и гордост, така че честно казано това не ми се струва вярно. Изключително неприятно и неуместно изказване в този момент, което трудно може да бъде разбрано или оправдано. Потресена съм“, заяви министърът за институционалните реформи Мария Елизабета Алберти Казелати.

„Нямам думи за коментар. Италианската индустрия винаги е подкрепяла институциите на нашата демокрация“, каза президентът на асоциацията на италианските компании „Конфиндустрия“ Емануеле Орсини.

„Италия не заслужава да бъде публично унижавана по този начин. Казвам това първо като италиански гражданин, а след това като политик. Напълно неприемливо е наш съюзник да си позволява да говори по този начин за нашите институционални лидери. Надявам се само да бъде направен сериозен анализ на случилото се“, каза бившият премиер Джузепе Конте, лидер на опозиционното „Движение 5 звезди“. „Трябва да запретнем ръкави заради нашата страна, която трябва да защитава своето достойнство, своята надеждност и своето величие“, допълни той и призова всички политици в Италия да се водят винаги от принципа за защита на националните интереси.

„Нашето правителство е напълно подчинено и зависимо от САЩ, до степен да става смешно. Горката Италия!“, написа в Екс евродепутатката Илария Салис, която е от опозиционното движение „Съюз Зелени Левица“. Тя допълва, че не знае дали изказванията на Тръмп са верни или не, но „те са прозвучали напълно правдоподобно и точно това е проблемът“.

„Тръмп става все по-сюрреалистичен – сега тормози дори Джорджа Мелони, последния съюзник, който му беше останал. Надявам се италианският премиер да признае грешката си, че обвърза италианската външна политика с позициите на тази американска администрация, която нанася повече щети и от скакалци. Какво чака Мелони, за да застане решително на страната на ЕС“, заяви лидерът на центриската партия „Повече Европа“ Рикардо Маджи.

„Председателят на Министерския съвет постъпи правилно, като отвърна с необходимата твърдост и яснота на позорните думи на Доналд Тръмп, който все повече губи контрол и все повече показва, че не е подходящ да представлява велика държава като САЩ. Италия и Европа никога не са умолявали никого. Вярно е обаче, че през последните месеци с ужас наблюдаваме как Тръмп „сваля шапка“ на Путин, на Си Цзинпин и на всички врагове на либералните демокрации. Доналд Тръмп е бедствие за американския народ и за свободния свят“, заяви в Екс заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно, която е представител на италианската опозиционна Демократическа партия.

На свой ред лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн заяви, че атаките на Тръмп срещу премиера Мелони са неприемливи и трябва да бъдат осъдени с най-силни думи. „Ние няма да толерираме обиди, насочени към нашето правителство и ще продължим да защитаваме италианските институции. Но ние очакваме десницата у нас да започне да прави повече в защита на италианските институции и да осъзнае колко погрешно е било отношението й на подчинение пред Тръмп“, заяви Шлайн.

Бившият италиански премиер Матео Ренци, лидер на партия „Италия Вива“, нарече изявленията на Тръмп „ужасяващи, както винаги“ и допълни, че най-после Мелони е осъзнала това. Ренци призова Мелони да изостави връзките си с Тръмп и подчерта, че случилото се показва, че глобалната десница се е провалила.

Лидерът на центристката партия „Действие“ Карло Календа пък нарече Тръмп „сериен лъжец“ и „смешник, който тормози хората“.

Италианският президент Серджо Матарела се обади на Мелони, за да изрази солидарност с нея, предаде АНСА. Солидарност с Мелони изразиха и лидерите на Франция и на Испания Еманюел Макрон и Педро Санчес. Санчес, който е идеологически противник на Мелони, заяви, че дори не знае в каква категория да постави нападките на Тръмп срещу италианската си колежка. Макрон изрази силна изненада от думите на Тръмп, броени дни след като в качеството си на домакин на срещата на върха на Г-7 в Евиан той лично похвали единството на Голямата седморка по редица въпроси.

АНСА отбелязва, че Мелони подобно на редица други лидери, просто е станала поредната жертва на упреците на Тръмп. Тръмп разкритикува през април и Лъв Четиринадесети, че нищо не разбира от външна политика. За британския премиер Киър Стармър той заяви, че „не е Чърчил“, а за Мерц каза, че не осъзнава какво говори. За Макрон Тръмп беше казал, че е жертва на малтретиране от страна на съпругата му и че думите му нямат значение, защото догодина той вече няма да е на власт във Франция. Тръмп разкритикува и премиера на Канада Марк Карни, че наскоро е посетил Пекин в опит да укрепи двустранните отношения между Канада и Китай. Наскоро Тръмп започна да критикува дори и съюзника си Нетаняху, като го нарече „луд, който е щял да бъде вече в затвора, ако не е бил Тръмп да му спаси кожата“. „Изненадващите изказвания на Тръмп често пъти хващат неподготвени онези, които би трябвало да са негови съюзници, докато известно възхищение той резервира често за автократи като Путин или Си Цзинпин“, коментира АНСА.

Какво ще последва оттук насетне. Според анализатора Франческо Галиети Мелони може да извлече ползи във вътрешнополитически план заради противопоставянето си на сега на Тръмп, който е силно непопулярен в Италия, отбелязва Ройтерс. Но този разнобой в редиците на глобалната десница може да се отрази на консервативния наратив на Мелони година преди изборите в Италия, допълва експертът.

Според Пиеро Иняци, политически анализатор от Университета в Болоня, Мелони трябва да реши дали да възприеме сега по-твърд тон спрямо Вашингтон, по примера на Марк Карни. Тя обаче не може да продължава да се нагажда според промените в настроенията на Тръмп, допълва експертът

Първи резултат от конфронтацията беше отмяната на бизнес форум в Маями, планиран за 21 и 22 юни, на който външният министър Антонио Таяни трябваше да проведе и среща с американския държавен секретар Марко Рубио, припомнят Асошиейтед прес и „Соле 24 оре“. Според „Република“ редица италиански министри са заявили, че няма да присъстват на приема в американското посолство в Рим по повод националния празник на САЩ.

„Република“ пише обаче, че на излизане от срещата на върха на ЕС вчера Мелони е заявила на хора от антуража си, че нещата не могат да приключат просто така и сега се прокрадва идеята за нейно пътуване до Вашингтон през лятото за „ремонт“ на двустранните отношения. Официално потвърждение на тези информации обаче няма.

Същевременно пред Ен Би Си снощи Тръмп отново отправи нападки към Мелони. Той заяви, че тя му е била голям поддръжник, но той вече не я искал за фен, защото нито тя, нито НАТО са били до него, когато е ставало дума за Ормузкия проток, припомня АНСА.

В интернет пък се появи карикатура на ирански аятолах, който казва, че „Тръмп толкова е умолявал Иран да сключат сделка, че Иран го е съжалил и се е съгласил“.