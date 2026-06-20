Часове след примирието Израел поднови атаките срещу „Хизбула“

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Само ден след обявеното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула" напрежението по границата отново ескалира. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по обекти на проиранската шиитска групировка в Южен Ливан в отговор на ракетни атаки срещу нейни подразделения, предаде Франс прес.

Според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) през нощта бойци на „Хизбула" са изстреляли повече от 50 ракети по израелски военни части, разположени в южната част на Ливан, пише БТА.

„Вследствие на тези атаки Израелските сили за отбрана нанасят удари по терористични цели на „Хизбула" в южната част на страната", се посочва в официално изявление на армията.

От своя страна „Хизбула" обвини Израел, че нарушава договореното примирие. Депутатът от движението Хасан Фадлала заяви, че групировката очаква споразумението да бъде спазвано изцяло и предупреди, че всяка нова атака срещу Ливан може да предизвика ответна реакция.

„За нас е важно врагът да спазва напълно това споразумение и да не се опитва да атакува страната ни, селата ни или да заема нови позиции", заяви Фадлала.

Той подчерта, че „Хизбула" си запазва правото да отговори на всяко нападение.

„Съпротивата има пълното право да се противопостави на този враг, когато той ни атакува, защото именно той е агресорът и окупаторът", добави ливанският депутат.

Размяната на удари и остри изявления поставя под съмнение устойчивостта на договореното примирие и засилва опасенията от ново разрастване на конфликта по израелско-ливанската граница.