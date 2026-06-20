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Метериолози вещаят над 37°C от средата на седмицата в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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Снимка: Архив

Жегата се завръща, горещо и в Халкидики и Кавала, предпочитани от българските туристи

Гърция се подготвя за нова гореща вълна. Според метеоролозите от 24 юни (сряда) температурите ще започнат да се повишават значително, като на места в континенталната част на страната ще надхвърлят 37 градуса по Целзий.

Най-високи стойности се очакват в Централна Гърция, но затоплянето ще обхване и популярните сред българските туристи райони на Халкидики и Кавала. Там температурите ще достигнат 35–37°C, като по крайбрежието жегата ще бъде частично смекчавана от морския бриз.

През предстоящия уикенд времето ще остане предимно слънчево с температури между 30 и 36°C в континенталните райони и между 26 и 30°C по островите в Егейско море. Възможни са краткотрайни превалявания в планинските части на Пелопонес, Тесалия, Епир и Македония.

Силните северни ветрове в Егейско море, достигащи до 6 бала по Бофорт, ще продължат да носят известно разхлаждане, но същевременно ще поддържат висок риск от горски пожари. Затова властите призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни при дейности на открито.

Очаква се горещата вълна да засегне и районите на Атина, Лариса, Ламия, както и Северна Гърция, където традиционно се отчитат едни от най-високите летни температури в страната.

Снимка: Архив

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