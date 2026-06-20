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Гърция плаща на рибари за улов на опасния лагокефал (риба балон)

Бойка Атанасова, Атина

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Рибари - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Гръцкото министерство на земеделието и храните подготвя пилотна програма за целенасочен улов на опасния лагокефал (Lagocephalus sceleratus), като предвижда финансови стимули за професионалните крайбрежни рибари, които се включат в инициативата.

Мярката е част от национален план за ограничаване на разпространението на инвазивния вид в гръцките морета.

Според генералния секретар на Министерството на земеделието Спирос Протопсалтис, проблемът засяга не само рибарите, но и морската екосистема и общественото здраве.

Лагокефалът е сред най-опасните инвазивни видове в Средиземно море. Той се появява в гръцки води през 2005 г., след като навлиза от Червено море през Суецки канал. Днес е широко разпространен в Егейско море, Додеканезите и около Крит.

Рибата нанася сериозни щети на рибарските мрежи и улова, а освен това съдържа силно токсичната тетродотоксинова отрова, която не се унищожава нито при термична обработка, нито при замразяване. Поради това консумацията ѝ е строго забранена.

Гръцките власти подчертават, че рибата не трябва да се продава, почиства или консумира при никакви обстоятелства. Наред с контрола върху популацията ще бъдат засилени и информационните кампании към туристи, рибари и местни общности.

Програмата ще бъде финансирана по Програмата за рибарство, аквакултури и море, а проектът вече е изпратен за одобрение от Европейска комисия.

Рибари - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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