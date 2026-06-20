Италианка загина при пожар в луксозен хотел на плажа в Доминикана, 1700 души са били евакуирани

Италианката Франческа Валентино загина при пожар в луксозен хотел на плажа в Доминиканската република - в курорта Браво Вива Доминикус в град Баяибе, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Тя е загубила съзнание, след като е вдишала дим при пожара, и е колабирала на плажа, където заедно с други гости на хотела се е втурнала, за да се спаси от огъня. Валентино е била откарана с личен автомобил до болница, където е починала. От хотела са били евакуирани 1700 души, като сред тях са 285 италианци, пише БТА.

Италиански дипломатически представители продължават да оказват помощ на съгражданите си, посочва АНСА. Правителството на Доминиканската република изпрати ръководителя на службата за гражданска защита и двама министри на мястото на бедствието. Засега не се съобщава за други жертви, пряко или косвено свързани с пожара. Води се разследване.

„Изказвам съболезнованията си за трагичната смърт на нашата съгражданка Франческа Валентино при пожара в Баяибе. Една почивка се превърна в трагедия“, заяви министърът на туризма на Италия Джанмарко Маци, цитиран от АНСА.

Първият извънреден полет за граждани на Италия, които са били гости на опожарения хотел, ще извози 130 души и ще бъде днес. Самолетът ще кацне в италианския град Верона.

Най-малко 10 души от гостите на хотела са потърсили медицинска помощ, отбелязва доминиканският в. "Листин Диарио", цитиран от ДПА. Засега е известно, че освен италианци, в хотела е имало също така французи и аржентинци.

Пожарът се е разпространил бързо заради някои от материалите, с които е построен хотелът, и вятъра, посочи ръководителят на службата за гражданска защита на Доминиканската република Хуан Мануел Мендес.