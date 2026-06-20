Две земетресения разлюляха остров Крит

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Две земетресения със сила 4,6 и 5,3 по Рихтер са разлюляли днес остров Крит, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Не се съобщава за пострадали и щети.

Първият трус е регистриран в 12:31 ч. (местно и българско време) с епицентър на 5 километра североизточно от малкия остров Гавдос. Бил е с дълбочина 13,4 км, пише БТА.

Шест минути по-късно е регистриран още един, по-силен трус с магнитуд 5,3. Епицентърът е бил на 6 км от Гавдос и е бил с дълбочина 10 км. Трусовете са били усетени в няколко области на страната.