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Двама сирийски войници са убити край Манбидж

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Двама сирийски войници са убити край Манбидж Снимка: Pixabay

Двама сирийски войници бяха убити от неизвестни лица близо до град Манбидж, който е разположен на североизток от Алепо. Новината бе предадена от държавната новинарска агенция на Сирия САНА, която се позова на изявление на Министерството на отбраната.

Войниците са загинали при изпълнение на служебния си дълг в резултат на коварна атака, извършена от неизвестни нападатели, пише БТА.

На 11 май двама войници от сирийската армия загинаха, а други бяха ранени при нападение срещу военен автобус в околностите на Хасака в североизточна Сирия, отбелязва САНА.

Двама сирийски войници са убити край Манбидж Снимка: Pixabay

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