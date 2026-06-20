ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в участъка от км 97 до к...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23080089 www.24chasa.bg

Турски митничари иззеха контрабандни лекарства и наркотици за над 150 млн. евро

1584
Турски митничари иззеха контрабандни лекарства и наркотици за над 150 млн. евро Снимка: Pixabay

Турските митнически власти са иззели контрабандни лекарства и наркотици на обща стойност 8,85 милиарда турски лири (над 150 милиона евро) при две мащабни операции на пристанище „Мерсин" и на граничния пункт „Агръ Гюрбулак" на границата с Иран. Това съобщи Министерството на търговията на Турция, цитирано от „ТРТ Хабер".

Една от акциите е проведена от екипи на Дирекцията за борба с контрабандата и разузнаването към митническите власти в Мерсин. Разследването е започнало след получен сигнал за съмнителен контейнер, пристигнал от Пакистан. При щателна проверка митническите служители са открили над 9 тона недекларирани лекарства, съдържащи активното вещество трамадол. Общото количество на иззетите медикаменти надхвърля 12,4 милиона таблетки, пише БТА.

Според турските власти препаратите представляват сериозен риск за общественото здраве и са били предназначени за незаконен пазар. Разследването по случая продължава.

При втората операция, осъществена от екипи за борба срещу наркотрафика и опазване сигурността на границите на ГКПП „Агръ Гюрбулак“ на границата с Иран, са разкрити 273 кг метамфетамин в тир, пристигнал от Иран на граничния пункт. Разкрити са и 1 750 000 наркотични артикула, съдържащи „прегабалин“.

В операциите са били включени и кучетата Лео и Кунда, обучени за търсене на наркотици.

Задържаните наркотични вещества са на обща стойност 8,85 млрд. турски лири. Заловените нелегални пратки са конфискувани, посочва „ТРТ Хабер“.

Води се разследване в Главната републиканска прокуратура в Мерсин и в Главната републиканска прокуратура в Догубаязът.

„Операциите, провеждани в рамките на борбата с наркотиците и контрабандата, са от голямо значение за защитата на общественото здраве, предпазването на младежите ни от заплахата от пристрастяване, предотвратяването на нелоялната конкуренция, предотвратяването на финансирането на тероризма и прането на пари, както и изчерпването на финансовите ресурси на престъпните организации. Нашата митническа служба, която дава приоритет на борбата с контрабандата и трафика на наркотици – които са финансови източници за международните престъпни организации – с основна цел предотвратяване на финансирането на тероризма и прането на пари, ще продължи решителната си борба в тази посока“, се посочва в изявлението на турското Министерство на търговията.

Турски митничари иззеха контрабандни лекарства и наркотици за над 150 млн. евро Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)