Турски митничари иззеха контрабандни лекарства и наркотици за над 150 млн. евро

Турските митнически власти са иззели контрабандни лекарства и наркотици на обща стойност 8,85 милиарда турски лири (над 150 милиона евро) при две мащабни операции на пристанище „Мерсин" и на граничния пункт „Агръ Гюрбулак" на границата с Иран. Това съобщи Министерството на търговията на Турция, цитирано от „ТРТ Хабер".

Една от акциите е проведена от екипи на Дирекцията за борба с контрабандата и разузнаването към митническите власти в Мерсин. Разследването е започнало след получен сигнал за съмнителен контейнер, пристигнал от Пакистан. При щателна проверка митническите служители са открили над 9 тона недекларирани лекарства, съдържащи активното вещество трамадол. Общото количество на иззетите медикаменти надхвърля 12,4 милиона таблетки, пише БТА.

Според турските власти препаратите представляват сериозен риск за общественото здраве и са били предназначени за незаконен пазар. Разследването по случая продължава.

При втората операция, осъществена от екипи за борба срещу наркотрафика и опазване сигурността на границите на ГКПП „Агръ Гюрбулак“ на границата с Иран, са разкрити 273 кг метамфетамин в тир, пристигнал от Иран на граничния пункт. Разкрити са и 1 750 000 наркотични артикула, съдържащи „прегабалин“.

В операциите са били включени и кучетата Лео и Кунда, обучени за търсене на наркотици.

Задържаните наркотични вещества са на обща стойност 8,85 млрд. турски лири. Заловените нелегални пратки са конфискувани, посочва „ТРТ Хабер“.

Води се разследване в Главната републиканска прокуратура в Мерсин и в Главната републиканска прокуратура в Догубаязът.

„Операциите, провеждани в рамките на борбата с наркотиците и контрабандата, са от голямо значение за защитата на общественото здраве, предпазването на младежите ни от заплахата от пристрастяване, предотвратяването на нелоялната конкуренция, предотвратяването на финансирането на тероризма и прането на пари, както и изчерпването на финансовите ресурси на престъпните организации. Нашата митническа служба, която дава приоритет на борбата с контрабандата и трафика на наркотици – които са финансови източници за международните престъпни организации – с основна цел предотвратяване на финансирането на тероризма и прането на пари, ще продължи решителната си борба в тази посока“, се посочва в изявлението на турското Министерство на търговията.