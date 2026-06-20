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Русия осуети атака с дрон срещу петролна рафинерия в Сибир

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Рафинерия - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Руските сили за противовъздушна отбрана са предотвратили атака с дронове срещу петролна рафинерия в Тюменска област в Западен Сибир, съобщи губернаторът на региона Александър Мор в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

По думите му безпилотните апарати са били неутрализирани, а на мястото, където са паднали отломките, вече работят аварийни екипи, пише БТА.

„Отблъсната е атака с дронове срещу Тюменската петролна рафинерия. Според предварителната информация обектът не е пострадал, а персоналът е бил своевременно евакуиран", написа Мор в приложението „Телеграм".

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети. Властите продължават да оценяват ситуацията и да разследват обстоятелствата около инцидента.

Тюмен, който се намира на повече от 2500 километра източно от границата на Украйна, е един от най-важните региони за производство на петрол и газ в Русия.

Тюменската петролна рафинерия, една от най-модерните в Русия, има годишен номинален капацитет за преработка на нефт от около 8 милиона тона годишно. Сега рафинерията преработва около 6 милиона тона суров петрол годишно, произвеждайки около 0,5 милиона тона бензин и 2,5 милиона тона дизелово гориво.

Рафинерия - снимката е илюстративна

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