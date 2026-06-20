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Елитен университет в Иран изключи шестима студенти - протестирали срещу режима

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Университетът "Шариф" в Техеран беше ударен на 6 април при нападение от САЩ и Израел. СНИМКА: Sharif University of Technology

Водещ технически университет в иранската столица Техеран изключи шестима студенти, за които се предполага, че са били на антиправителствените протести в началото на годината.

Протестите започнаха през декември миналата година и бяха заради високите разходи за живот в Иран. Бързо се разраснаха в големи антиправителствени демонстрации в цялата страна. Кулминацията беше на 8 и 9 януари, нататък преминаха в по-скромни събития, пишат Франс прес и БТА.

"Дисциплинарната комисия в Технологичния университет "Шариф", с отделни предварителни решения, изключи шестима студенти заради предполагаемата им роля във февруарските размирици", съобщи иранската новинарска агенция Фарс, без да уточнява дали изключените студенти са изправени пред наказателно преследване от иранските власти.

Шестимата студенти са обвинени в организиране на незаконни събирания, използване на обиден език и участие в действия срещу Ислямската република, наред с още дисциплинарни нарушения. Обвинени са и в показване на иранската имперска емблема (лъв и слънце - бел. АФП), която е била на националното знаме преди Ислямската революция от 1979 г., а сега се използва от противниците на режима в Иран. Антиправителствените протести бяха брутално потушени, като по данни на неправителствени организации хиляди иранци са били убити.

Иранското правителство призна за над 3000 смъртни случая, но обвинява за насилието "терористичните актове", организирани от САЩ и Израел.

Университетът "Шариф" в Техеран беше ударен на 6 април при нападение от САЩ и Израел. СНИМКА: Sharif University of Technology

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