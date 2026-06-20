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Забраниха на жената на премиера Педро Санчес да напуска Испания

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Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му Бегоня Гомес Снимка: Twitter/@Encuestando

Испански съд наложи на съпругата на премиера Педро Санчес забрана да напуска страната заради воденото срещу нея дело за корупция.

Съпругата на Санчес - Бегоня Гомес, бе разследвана в продължение на две години по подозрение, че се е възползвала от поста на съпруга си, за да осигури пари за ръководена от нея магистърска програма. На 13 април тази година Гомес беше официално обвинена в корупция, пишат Ройтерс и БТА.

Крайнодесни организации настояват съпругата на Санчес да получи присъда от поне 24 години затвор за присвояване на обществени средства. Самата Гомес отрича да е извършила нещо нередно.

Съдията Хуан Карлос Пейнадо разпореди днес на тя да предаде паспорта си и ѝ забрани да напуска Испания. Освен това Гомес трябва да се явява в съда два пъти в месеца.

Има още няколко разследвания за корупция, свързани със Санчес, които или са на прага на съдебен процес, или вече са в съдебна фаза. Името на испанския премиер обаче не се споменава в нито едно от тези дела. Според него тези дела са част от кампания за отстраняването му от поста.

Няколко близки съюзници на Санчес са разследвани за корупция, свързана с обществени строителни проекти, договори в нефтения и газовия сектор, както и с доставката на маски по време на пандемията от КОВИД-19. Сред разследваните са третият най-високопоставен политик в йерархията на Испанската социалистическа работническа партия - Сантос Сердан, както и някогашна дясна ръка на Санчес и бивш министър на транспорта - Хосе Луис Абалос. Те също отричат да са извършили нещо нередно.

Върховният съд на Испания през май съобщи, че разследва бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро по обвинения, че е ръководил "мрежа, която е извличала печалба от лобиране пред държавните органи в полза на трети страни, включително авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra Líneas Aéreas). Сапатеро отхвърля тези обвинения.

Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му Бегоня Гомес Снимка: Twitter/@Encuestando

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