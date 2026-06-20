Техеран отново затваря Ормузкия проток, обвинява САЩ и Израел в нарушаване на сделката (Обновена)

Иранските военни обявиха, че затварят Ормузкия проток заради продължаващите израелски удари в Ливан. Те обвиняват САЩ и Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, съобщи Би Би Си.

Ислямската република предупреди всички кораби да не се приближават до корабния коридор, който играе жизненоважна роля в световната търговия, и обвини за това продължаващите израелски удари в Ливан, допълни "Дейли мейл".

Позовавайки се на „нарушение на договора" от страна на САЩ и „продължаващото и безмилостно нарушаване на прекратяването на огъня в Южен Ливан" от страна на Израел, централното военно командване на Иран обяви, че Ормузкият проток ще бъде затворен за движение на кораби.

То предупреди всички кораби, че тяхната сигурност ще бъде изложена на риск, ако се опитат да преминат през пролива, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ всяка година.

Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че корабите са започнали да преминават през пролива, след като временното споразумение с Иран беше подписано по-рано тази седмица.

В изявление по иранската държавна телевизия се добавя, че „ако агресията продължи, са планирани последващи стъпки". Минути по-късно държавната телевизия съобщи, че преговарящият екип на страната се отправя към Швейцария, пътуване, което първоначално е било планирано за петък, но е било отменено.

Това се случва само часове след появата на съобщения за споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хизбула - Иран от началото на преговорите настоява Ливан да бъде включен във всяко прекратяване на огъня. Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багахей сигнализира, че малко може да се случи, докато Иран не почувства, че САЩ спазват споразумението.

„Следователно това пътуване е свързано с искане другата страна да изпълни задълженията си", каза той, добавяйки, че преговорите за окончателно споразумение ще започнат едва след като бъдат спазени ключови ангажименти, включително прекратяване на боевете в Ливан.

„Ако някоя част от тези договорености, която и да е част от тези ангажименти, не бъде изпълнена, тогава меморандумът за разбирателство като цяло ще бъде застрашен", каза Багахей.

Новите заплахи от иранския режим идват след като израелските удари срещу Южен Ливан продължиха в събота и убиха най-малко 16 души, включително две деца, часове след като се появиха съобщения за споразумение за прекратяване на огъня.

Седем души останаха заклещени под развалините, след като ударите удариха южния град Набатия и близките села, съобщи Националната информационна агенция на Ливан.

Посредниците се бориха да спрат боевете между Израел и войнстващата ливанска групировка Хизбула, след като в петък при тежки сблъсъци загинаха най-малко 83 души в Ливан и четирима израелски войници.

Израелски военен представител заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда по израелските сили в Южен Ливан през нощта, което е накарало военните да започнат да атакуват войнстващата групировка там.

След обявеното от Иран решение да затвори Ормузкия проток се появиха и коментари от Джей Ди Ванс. В интервю за Fox News вицепрезидентът на САЩ заяви, че няма доказателства, че Техеран затваря пролива. Според Ванс преговорите с Иран вървят добре и е уверен, че прекратяването на огъня може да бъде запазено.

Той каза, че САЩ ще дадат шанс на преговорите и потвърди, че Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Швейцария, готови за разговори.

Очаквайте подробности.