Инвалидът, хвърлил дете на крокодилите, имал придружители, но те гледали в телефоните си

Мъжът, който хвърли тригодишно момче на крокодилите в зоопарк във Великобритания, е инвалид с придружители. Те обаче гледали в телефоните си и се намирали на десетина метра от него, когато се разиграла ужасяващата случка.

Инцидентът стана в английския град Кеймбриджшър в четвъртък по обяд. Детето получи тежки наранявания. То е било хвърлено над предпазна ограда, висока над 120 см, след което се е приземило на бетонната настилка и се е претърколило във водата. Един от крокодилите го е нападнал, но един от пазачите на зоопарка Трейси Джонсън скача в ямата и го спасява.

Виновният имал психически проблеми, бил е арестуван на място по подозрение за опит за убийство, но впоследствие беше освободен под гаранция до септември, понеже е бил негоден за разпит.

Свидетели са разказвали, че по-рано са видели придружителите на мъжа, вглъбени в телефоните си, не му обръщали особено внимание. Жена, която била там с детето си, е чула силен писък, докато е седяла на пейка пред заграждението.

"Някой по-късно описа мъжа, който го е направил, и каза, че е бил с болногледачи. Не знам дали наистина е бил той, но видях един мъж с по-едро телосложение, имаше двама гледачи с него и те не му обръщаха много внимание. Бяха може би на десет метра зад него. Те бяха англичани и си говореха помежду си и на телефоните си", разказва жената, пише "Дейли мейл".

В петък полицията в Кеймбриджшър потвърди, че момчето все още е в критично, но стабилно състояние в болница, като нараняванията му включват счупена ръка и таз.

30-годшният виновник е бил на посещение в зоопарка с други уязвими възрастни и е имал поне двама грижещи се с него.

"Действията на 55-годишната Трайси Джонсън са точно това, което очаквам от нея. Тя е невероятна жена. Беше много смела", каза Крис Нюман, директор на Националния център за благосъстояние на влечуги.

Спасителката току-що е станала баба. Приятелите ѝ я описват като "безкористна" и като човек, който "винаги помага на всички".