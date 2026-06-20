Тръмп продължава: Мелони се справя зле в Италия, пак и пак ме моли за снимка с мен

Американският президент Доналд Тръмп днес отново настоя, Джорджа Мелони го е молила да се свима с нея на срещата на Г-17. Ден по-рано тя бе категорична, че той е излъгал, и че Италия и нейният премиер не се молят за нищо.

"Мелони помоли пак и пак за снимка с мен на срещата. Справя се зле в Италия с нейното ниво на популярност, сигурно защото отказа логистична подкрепа на Съединените щати във войната с Иран. Сега като победихме Иран, тя иска пак да сме приятели, за да си вдигне рейтинга," написа обаче Тръмп в социалната си мрежа, предаде Франс прес. Доналд Тръмп

Освен че Мелони отрече с възмущение подобна случка между двамата, вчера италианският външен министър Антонио Таяни отмени визитата си в Америка заради дипломатическия скандал, напомня БНР