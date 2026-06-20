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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23080765 www.24chasa.bg

Венеция вдига на 50 евро входната такса за еднодневните туристи

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Туристите, които посещават Венеция за ден, сега плащат такса от 5 до 10 евро

Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа „входна такса". Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от десноцентриста Симоне Вентурини, иска таксата да варира от 30 до 50 евро, съобщават италиански медии сред които "Скай Ти Джи 24", "Пост", "Фато куотидиано" и АНСА, цитирани от БТА.

Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери.

Официално предложение в тази насока градоначалникът на Венеция Вентурини ще направи в идните седмици.

30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат обаче в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в Града на каналите. Това ще накара повече туристи да пренасочат визитата си във Венеция вместо през лятото за периода ноември-февруари.

По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжката на града.

Туристите, които посещават Венеция за ден, сега плащат такса от 5 до 10 евро
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