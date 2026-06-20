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Джей Ди Ванс все пак ще пътува до Швейцария за преговори с Иран

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пътува до Швейцария идните дни за преговори с Иран за трайно прекратяване на конфликта между тях. Срещата трябваше да се проведе вчера, но отпадна по неясни причини.

Пред "Фокс нюз" Ванс обясни, че става дума за "деликатен дипломатически балет на координация и протокол". Американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са вече в Швейцария от няколко часа и се занимават с технически аспекти на предстоящите преговори. Изявленията на Ванс обаче бяха малко преди Иран отново да затвори Ормузкия проток заради израелските удари в Ливан.

Външното министерство на Иран вече изпрати делегация в Швейцария, където утре ще се проведат технически американо-ирански дискусии в присъствието на представители на посредниците Пакистан и Катар. Протоколът за съгласие, подписан от САЩ и Иран по-рано през седмицата, предвижда 60 дни преговори с цел постигане на финално споразумение. Те ще бъдат фокусирани върху иранската ядрена програма. Иран настоява за и спиране на боевете в Ливан.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

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