20 са арестувани на митинг в Париж срещу екзекуциите в Иран (Снимки)

20 души са били арестувани в Париж на митинг срещу политическите екзекуции в Иран. Местните власти са наложили предварителна забрана за провеждане на такова събитие.

Въпреки това стотици демонстранти се събрали на площад "Вобан" близо до мемориалния комплекс "Дом на инвалидите" в центъра на Париж. Те обаче били разпръснати от полицията, която не позволила събитието заради риск от сблъсъци между самите активисти. Организаторите обжалваха забраната, но днес тя беше потвърдена от парижки съд, пише БТА. Полицията е арестувала 20 души. Снимка: Ройтерс

Забраната е била наложена часове след провеждането на телефонен разговор между френския министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро и неговия ирански колега Абас Арагчи, в който двамата обсъдиха прекратяването на войната между САЩ и Иран. Френското външно министерство отхвърли твърдението на иранската опозиционна група, че забраната е свързана с разговора. Базираният в Париж Национален съвет за съпротива на Иран - политическото крило на Народната организация на муджахидините на Иран, е провеждал чести митинги във френската столица през годините. На тях са присъствали хиляди хора, включително високопоставени бивши американски, европейски и арабски служители, критикуващи Ислямската република.