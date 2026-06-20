Ливан съобщи за над 4000 убити във войната с Израел

Над 4000 ливанци са загинали във войната на "Хизбула" и Израел. Данните са на местното здравно министерство, цитирани от Франс прес и БТА.

Военните действия започнаха на 2 март. От тогава досега са били убити 4057 души, включително 135 спасители и медицински служители. Това число включва и 83 убити при вчерашните мащабни израелски въздушни удари в южната и източната част на Ливан. Ранените при тези атаки са 141.

Израел днес отново атакува Южен Ливан, броени часове след като бе съобщено за споразумение за спиране на огъня. При днешните израелски удари бяха убити най-малко 16 души, включително две деца. Десет души остават затрупани под развалините на поразени при израелски удари сгради в град Набатие и в няколко близки села.

Посредници усилено се опитват да съдействат за прекратяването на сраженията. Представител за Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) каза, че през последната нощ "Хизбула" е изстреляла повече от 50 снаряда срещу израелски сили в Южен Ливан. Представителят на ЦАХАЛ добави, че израелската армия е поразила десетки обекти на "Хизбула" и други милиции. Израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лейтер вчера заяви, че страната му "остава твърдо ангажирана с незабавното спиране на огъня", ако "Хизбула" се придържа към споразумението и също прекрати вражеските действия.

"Хизбула" отговаря, че спазва условията на примирието и обвини Израел в няколко нарушения, извършени през нощта срещу събота. Военното крило на "Хизбула" разпространи изявление, в което посочва, че ще се придържа към спирането на огъня, но също така ще отблъсква атаките на израелските сили.

"Хизбула" и Израел влязоха във война два дни след като на 28 февруари САЩ и ЦАХАЛ атакуваха Иран. Ливанската групировка започна да изстрелва ракети и дронове срещу Северен Израел, а ЦАХАЛ предприеха офанзива и завладяха обширни територии в Южен Ливан.

Вашингтон и Техеран сключиха временно споразумение за спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Ислямската република също така настоява за прекратяване на израелските военни действия в Южен Ливан. Израел и "Хизбула" обаче не са подписвали меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че няма да изтегля силите на ЦАХАЛ от Южен Ливан, докато не бъде премахната всяка заплаха срещу страната му. "Хизбула" от своя страна отказа да преустанови атаките си, докато Израел не поеме ангажимента да изтегли войските си от Ливан.

Днес Иран затвори отново Ормузкия проток заради Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се състои нов кръг от преговори между ливанското правителство и Израел.