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9 се борят за живота си след влаковата катастрофа в Англия, при която загина машинист

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Влаковата катастрофа в Лутън СНИМКА: Екс/ @PolitlcsUK

Расте гневът срещу остарялата железопътна мрежа, докато се  търсят причините в технически неизправности

Девет души се борят за живота си след влаковата катастрофа, при която един машинист загина, а най-малко 32-ма бяха сериозно ранени, съобщава "Дейли мейл".

Пътници със счупени кости бяха оставени да „бълват кръв", когато влак на летище Лутън Експрес се блъсна в задната част на спрял влак на железопътната компания East Midlands (EMR) около 17:15 ч. в петък.

В събота девет души все още бяха в критично състояние – в сравнение с 11 снощи – като общо 28 останаха в болница, съобщи началникът на Британската транспортна полиция Луси Д'Орси.

32-ма други са получили сериозни наранявания, а 56 души са с леки травми. Повече от 80 са били лекувани в болница след катастрофата.

Някои пътници съобщиха, че са били „изхвърлени" от местата си върху столовете и масите отпред, преди да видят как вагоните се пълнят с дим – въпреки че пожарната служба потвърди, че това не е резултат от пожар.

Брет Байът, учител от Бедфорд, който пътувал в един от влаковете, обвини предполагаемите технически неизправности и остарялата железопътна мрежа на Обединеното кралство и каза, че докато вчера се е чувствал шокиран, днес преобладаващата му емоция е „гняв".

Той добави, че повреди в сигнализацията се случват постоянно в железопътната мрежа на Великобритания.

„Вчера бях доста шокиран - каза той. - Тази сутрин се чувствам сюрреалистично и мисля, че сега преминах в етап на гняв. Чувствам се доста ядосан."

Той добави: „Не знам на кого конкретно, но по-скоро става въпрос за това, че имаме една от най-старите железопътни мрежи и повреди в сигнализацията се случват често, а сега просто се чудя... защо това не е било сигнализирано на моя влак и защо този машинист е загубил живота си?"

Разследването продължава и още няма официално заключение за причината за катастрофата.

Влаковата катастрофа в Лутън СНИМКА: Екс/ @PolitlcsUK

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