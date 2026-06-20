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Германия призова за спиране на огъня в Близкия изток

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Граждани и служители на БЧК пред опустошена сграда в Южен Ливан след израелски удари Снимка: Ройтерс

Германия призова всички страни, замесени в конфликта в Близкия изток, да прекратят огъня, както се договориха САЩ и Иран.

Берлин използва контактите си, особено с Израел, за да помогне за осигуряване на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, заяви говорител на германското външно министерство. "Хизбула" обаче трябва също да спре атаките си срещу Северен Израел по "наистина надежден начин", добави говорителят.

"Не мисля, че все още сме стигнали дотам", посочи той, пише БТА.

Германия не е страна по двустранното споразумение, постигнато наскоро между Вашингтон и Техеран, което предвижда прекратяване на огъня на всички фронтове, включително между Израел и "Хизбула". "Поради това, не е изцяло наша отговорност да прилагаме това споразумение или да настояваме за неговото прилагане", каза той.

Граждани и служители на БЧК пред опустошена сграда в Южен Ливан след израелски удари

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