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Ирански музиканти са осъдени на по 74 удара с камшик заради онлайн концерт

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Жените в Иран са задължени да носят забрадки. СНИМКА: ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

Ирански съд е осъдил певицата Парасту Ахмади и още седем музиканти на по 74 удара с камшик, заради това, че са излъчили концерт в YouTube.

Концертът е бил през декември 2024 г. Музикантите са свирили през празна зала, а сцената е била слабо осветена. Певицата е била акомпанирана от пианист, барабанист, китаристи и басист, всички облечени в черно. Тя самата е била с дълга рокля с презрамки и червено червило.

В Иран на жените не е позволено да пеят на публично място. Освен това те са задължени да носят ислямско було.

Концертът е бил гледан три милиона пъти в Ютюб канала на певицата и още хиляди пъти в други социални мрежи, пише БТА. На певицата и останалите музиканти е била наложена и двугодишна забрана за всякаква артистична дейност.

Жените в Иран са задължени да носят забрадки. СНИМКА: ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

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