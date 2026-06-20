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Нетаняху е наредил спиране на огъня по Ливан

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Нетаняху е наредил спиране на огъня по Ливан

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Щети в Южен Ливан след израелски удари Снимка: Ройтерс

Израелския премиер Бенямин Нетаняху и израелският министър на отбраната Израел Кац са разпоредили на армията си да спазва прекратяването на огъня. Разпореждането е било дадено след координация със САЩ.

По-рано днес ливанските власти съобщиха, че при израелски удари вчера в Ливан има над 80 жертви, а днес жертвите са 35. Същевременно днес израелската армия съобщи, че израелски военен е бил убит в сражения в Южен Ливан, пише БТА.

С това жертвите сред израелските военни в Ливан са вече пет, откакто Иран и САЩ сключиха временно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.

Щети в Южен Ливан след израелски удари

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