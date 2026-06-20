Оператор на "Ал Джазира" убит в Газа

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Оператор на „Ал Джазира" е бил убит по време на израелска бомбардировка по ивицата Газа, съобщават от телевизията.

При атаката, насочена срещу къща в централната част на анклава, са загинали още двама души, се казва в изявлението на медиата.

Според медицински източници от ивицата Газа още петима души са загинали в израелски удари по град Газа въпреки споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия, което влезе в сила през октомври.

Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но казаха, че той е бил терорист от "Хамас", съобщи БНР.