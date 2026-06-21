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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс вече е в Швейцария за старта на преговорите с Иран. Той пристигна тази сутрин, след като разговорите, насрочени за отминалия петък бяха отменени в последния момент.

Ванс и иранските лидери ще преговарят ограничане на ядрената програма на Техеран и ще опитат да укрепят крехкото временно споразумение между двете страни, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Двете страни стигнаха до крехко временно мирно споразумение в началото на миналата седмица, а в петък Ванс трябваше да пристигне в швейцарския курорт Бургенщок за преговори, но отмени пътуването в последния момент заради "логистични затруднения".

Временното споразумение е за 60 дни, през които преговаращите трябва да уточнят детайлите.

Още в първите дни обаче имаше усложнения, след като Израел и "Хизбула" си размениха интензивни удари, а по-късно иранците съобщиха, че пак са затворили Ормузкия проток. Протокът е една от най-важните части на споразумението, защото през него преминава една пета от световния петрол и природен газ.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) отрече Ормузкият проток да е затворен и каза, че трафикът по водния път продължава. Ванс увери, че от отварянето му през протока са минали милиони барели петрол.

Президентът Доналд Тръмп заплаши да наложи такси за преминаване през Ормуз, ако до 60 дни няма споразумение с Иран.

„Няма да има такси след изтичането на 60-дневния срок, освен ако те не бъдат наложени от и за Съединените американски щати, в случай че споразумението не бъде финализирано", заяви той.

Вицепрезидентът тръгна от САЩ за Швейцария веднага след като държавната телевизия на Иран съобщи, че преговарящият екип на страната е пристигнал там. Част от делегацията на Техеран са председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф, външният министър Абас Аракчи и представители на централната банка и петролната индустрия в Иран.

От страна на САЩ пък ще бъдат специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

В преговорите между САЩ и Иран ще участват също така премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Асим Мунир, както и посредници от Катар.