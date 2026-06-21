Франция тества за наркотици висши чиновници

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Франция ще тества за наркотици висши чиновници. Това е наредил премиерът Себастиен Льокорню.

Новината бе съобщена от френски медии след разпратени писма до министерствата, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

На тест ще бъдат подложени чиновниците в министерствата и правителствата. Проверките ще бъдат масови чрез орални тестове за употреба на наркотици.

У нас подобни тестове се ползват от полицията за тестване на шофьори, но често се оспорват заради фалшиво положителни резултати. Има стотици случаи на положителни тестове, като впоследствие кръвната проба излиза отрицателна.

"Държавата не може да води ясна политика срещу наркотрафика и неговите последици, ако сама не се подчинява на същите изисквания", се казва в позиция на френското правителство, цитирана от в. "Монд"

При положителен резултат съответните институции следва да преценят последиците за служителите и ако трябва те да бъдат насочени към медицински заведения.

Според информация на телевизия Те Еф 1 преди три седмици е била проведена изненадваща проверка в „Отел дьо Матиньон" - официалната резиденция на френския премиер. Проверките не са установили употреба на наркотици от премиера и неговите сътрудници.

Мярката е част от подготвян правителствен план за борба с наркотрафика, който включва около 50 различни инициативи и чието публикуване е било отложено. Според в. „Еко" тестовете са само една от предвидените мерки.

През декември 2025 г. чиновник от обкръжението на Льокорню беше уволнен след прием на свръхдоза по време на вечерно събитие.

Страната от години се бори активно срещу употребата на наркотици в големите градове като Париж и Марсилия. Според властите количествата кокаин, които влизат във Франция продължават да нарастват.

Предложението обаче предизвика критики. Депутат от управляващата центристка коалиция и бивш министър заяви пред официалната телевизия на френското Национално събрание Ел Си Пи, че подобни проверки подкопават доверието между държавата и нейните служители.

Според него разглеждането на държавните служители като потенциални заподозрени вреди както на работната среда във френската администрация, така и на общественото доверие към политическата класа.