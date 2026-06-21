Стармър обмисля да подаде оставка в понеделник

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Британският премиер Киър Стармър вероятно ще подаде оставката си в понеделник. Това твърди вестник "Обзървър", въпреки че източник от правителството заяви, че Стармър остава фокусиран върху работата си.

Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Обзървър" обаче пише, че Стармър обсъжда следващите си стъпки със съпругата си и се очаква да даде изявление по темата в понеделник.

В петък британският премиер заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти.

Стармър изведе Лейбъристката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 г., но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали.

Според данни на Ройтерс повече от 100 депутати от Лейбъристката партия, или около една четвърт от парламентарната група, вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста.

"Обзървър" твърди, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му е трудно защитима след разговори с министри, съветници, дарители и профсъюзни лидери.

За най-вероятен негов наследник се смята 56-годишният Анди Бърнам, който изгради силни позиции в партията като кмет на Голям Манчестър и в петък спечели допълнителни парламентарни избори.

Бърнам засега не е отправил официално предизвикателство към Стармър, но след победата си обеща „нов път" за страната. Негови съюзници вече призоваха настоящия премиер доброволно да предаде властта.

Сред потенциалните претенденти за лидерския пост е и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Допълнително напрежение внесе публикация на вестник „Таймс", според която Бърнам възнамерява да освободи финансовия министър Рейчъл Рийвс, ако поеме премиерския пост, тъй като негови съветници смятат, че тя е твърде тясно свързана с непопулярните икономически политики на сегашното правителство.