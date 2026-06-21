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Огромен пожар бушува в Лос Анджелис, обявиха извънредно положение (Видео)

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Пожарът в Лос Анджелис СНИМКА: Екс/OC_Scanner

Огромен пожар в хладилен склад в Лос Анджелис бушува от дни. Стихията в квартал "Бойл Хайтс" принуди кметицата Карън Бас да обяви извънредно положение заради влошено качество на въздуха, съобщи Асошиетейд прес, цитирана от БТА.  

„Градът и окръгът отвориха помещения за семейства, които търсят защита от дима, и ще продължим да работим денонощно, за да потушим напълно пожара", заяви Бас.

Пожарът избухна в сряда и жителите бяха предупредени да останат по домовете си заради замързяване на въздуха. Те бяха инструктирани да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, както и да изключат климатичните системи. 

Пожарната служба увери, че няма риск от изгаряне на опасни материали. В склада се съхраняват около 38 млн. кг. замразени храни. 

Пожарът в Лос Анджелис СНИМКА: Екс/OC_Scanner

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