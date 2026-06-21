Огромен пожар бушува в Лос Анджелис, обявиха извънредно положение (Видео)

Огромен пожар в хладилен склад в Лос Анджелис бушува от дни. Стихията в квартал "Бойл Хайтс" принуди кметицата Карън Бас да обяви извънредно положение заради влошено качество на въздуха, съобщи Асошиетейд прес, цитирана от БТА.
„Градът и окръгът отвориха помещения за семейства, които търсят защита от дима, и ще продължим да работим денонощно, за да потушим напълно пожара", заяви Бас.
Пожарът избухна в сряда и жителите бяха предупредени да останат по домовете си заради замързяване на въздуха. Те бяха инструктирани да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, както и да изключат климатичните системи.
Пожарната служба увери, че няма риск от изгаряне на опасни материали. В склада се съхраняват около 38 млн. кг. замразени храни.
NEW: Gov. Newsom has declared a state of emergency in East LA/Boyle Heights due to the ongoing fire at a cold storage warehouse. The solar panels on the roof of the building caught fire Wednesday. pic.twitter.com/GlRymiZ9CS— Abigail Velez (@abc7abigail) June 21, 2026
Happening now: A warehouse fire that's spewing toxic air including ammonia into the sky for the fourth day in a row and they can't seem to put the fire out! Boyle Heights Los Angeles 💔 pic.twitter.com/8kGUFciPIq— G L K (@GASLAMPKILLER) June 20, 2026