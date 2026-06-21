Петролната индустрия на Иран щяла бъде ключов тест за всяко окончателно мирно споразумение със САЩ

Петролната индустрия на Иран ще бъде ключов тест за всяко окончателно мирно споразумение със САЩ, ако западните страни останат верни на духа му, заяви тази сутрин иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад, цитиран от официалната новинарска агенция на министерството „Шана", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Пакнеджад в ерата след споразумението иранският петролен сектор ще предложи на световната икономика значителни инвестиционни възможности и разполага със стотици инвестиционни проекти, както и с договори за техническо и оперативно партньорство, готови за подписване.