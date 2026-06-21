Хиляди на протест в Нови Сад, искат избори (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди сърби се събраха на протест в Нови Сад с искане за предсрочни избори и в памет на 16-те загинали при струтването на навес на гарата в града през 2024 г., съобщи Ройтерс.

Протестите, поведени от студентите, започнаха след инцидента преди две години и на моменти прераснаха в сблъсъци. Демонстрациите се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред 13-годишното управление на президента Александър Вучич.

Протестиращите смятат, че трагедията е символ на корупцията в страната при управлението на инфраструктурата.

Във втория по големина град на Сърбия хиляди демонстранти се събраха при температури около 30 градуса по Целзий. Те скандираха „Победа" и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис „Студентите печелят".

Активистите от студентското движение заявиха, че ще се изправят срещу Сръбската прогресивна партия на Вучич на следващите избори. По план вотът трябва да е през 2027 г. и Вучич вече заяви, че няма да го изтегли по-рано.

На президентските избори протестиращите също ще издигнат свой кандидат. Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич обяви това по време свое участие в предаването на Ен 1 "Отвъд новините".

„Без свободни и честни избори всичко останало са празни думи", заяви на протеста университетската преподавателка Саня Белич, цитирана от БТА.

Протестиращите и правозащитните организации обвиняват Вучич и представители на властта в изборни злоупотреби, насилие срещу политически опоненти, ограничаване на медийната свобода, корупция и връзки с организираната престъпност. Президентът и неговите съюзници отхвърлят тези обвинения.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз, но Брюксел иска Белград да постигне напредък в областта на върховенството на закона, условията за провеждане на свободни и честни избори, независимостта на съдебната система, както и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Страната трябва също така да приведе външната си политика в съответствие с тази на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.