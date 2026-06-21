Екстремни горещини отново заплашват района на „Гранд Каньон“ , там вече загинаха трима туристи

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Посетителите на Националния парк „Гранд Каньон" са предупредени за екстремни горещини в началото на следващата седмица, след като през последните дни бяха регистрирани няколко тежки инцидента, свързани с високите температури, включително смъртта на трима туристи, предаде Асошейтед прес, цитирана от БТА.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за екстремна жега за периода от понеделник до вторник. В района на „Фантом Ранч" на дъното на каньона температурите могат да достигнат или да надхвърлят 43 градуса по Целзий.

Службата за националните паркове призова посетителите да избягват преходи през най-горещите часове на деня заради увеличения брой случаи на топлинен удар и други здравословни проблеми, предизвикани от високите температури.

На 16 юни двама туристи на възраст 67 и 68 години бяха открити мъртви по пътеката „Норт Кайбаб", която е сред най-трудните маршрути в каньона. Според предварителните данни смъртта им е свързана със заболявания, причинени от жегата.

Няколко дни по-рано, на 12 юни, 72-годишен турист е починал по пътеката „Саут Кайбаб", след като е получил тежко неразположение вследствие на високите температури.

Метеоролозите предупреждават, че условията в каньона често подвеждат посетителите. Температурите по ръба на каньона обикновено са с между 11 и 14 градуса по Целзий по-ниски от тези на дъното.

„На дъното на „Гранд Каньон" просто е много горещо", заяви метеорологът Джъстин Джондроу от Националната метеорологична служба във Флагстаф. По думите му районът навлиза в най-горещия период от годината преди началото на летния мусонен сезон.

Междувременно близо до каньона „Оук Крийк", на около 145 километра южно от „Гранд Каньон", горският пожар „Покет" наложи евакуацията на жители и посетители. Огънят е обхванал близо 300 акра стръмен и труднодостъпен терен северно от Седона.

В потушаването на пожара участват федерални и местни служби. Властите се опитват да предотвратят разпространението му към населени места и популярни туристически райони.

Заради опасността Националната гора „Коконино" временно затвори къмпинги, места за пикник и начални точки на туристически маршрути в района. Част от близък щатски път също остава затворена.

Според властите продължителното горещо и сухо време, съчетано с ниска влажност, значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на горски пожари в западните части на САЩ.