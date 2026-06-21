Четирима души загинаха, а 16 са ранени при катастрофа с туристически автобус в Турция

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Четирима души загинаха, а 16 бяха ранени при катастрофа с туристически автобус в турската провинция Испарта, съобщи телевизионният канал „Хабер", цитиран от ТАСС и от БТА.

Инцидентът е станал в окръг Гелендост. По първоначална информация шофьорът на туристическия автобус, превозващ група туристи към град Коня след обиколка в провинция Испарта, е загубил контрол над превозното средство по все още неизяснени причини.

Автобусът е напуснал пътното платно и се е преобърнал.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и противопожарни служби. Пострадалите са транспортирани до близки болници за лечение.

Турските власти са започнали разследване за установяване на причините за катастрофата.