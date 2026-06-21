КМГ: Дълбока синовна обич, безрезервна служба в полза на хората

През септември 2021 г., по време на посещението си в Юлин, провинция Шаанси, китайският лидер Си Дзинпин посети бившето седалище на окръжния комитет на ККП в Суейдъ. В изложбената зала вниманието привличат думите: „Винаги твърдо и непоколебимо в служба на народа". Тези думи Си Дзинпин е чувал чест от своя баща Си Джунсюн.

Държавата – това са хората, а хората са държавата. Да изградиш и да защитиш една страна, означава преди всичко да спечелиш и опазиш доверието на нейния народ.

Си Джунсюн навремето съветва сина си: „Колкото и висок пост да заемаш, никога не забравяй да служиш всеотдайно на хората, да мислиш искрено за тяхното благополучие, да бъдеш близо до тях и да останеш земен и достъпен човек".

В тези думи се крие не само дълбоката бащина обич, но и приемствеността в каузата на китайските комунисти – една непоколебима и чиста преданост към народа.