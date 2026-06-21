Анкара посрещна лятото с ревю на български дизайнер и българска музика

С ревю на българския дизайнер Иван Донев и изпълнения на камерния ансамбъл на Академичен народен хор - Пловдив беше отпразнувано началото на лятото в Анкара. Събитието, на което беше представена колекция с висша мода, беше организирано от Посолството на България в Турция. Близо 200 души, сред които дипломати, представители на бизнеса и наши сънародници, наблюдаваха дефилето. Акцент сред представените тоалети беше булчинска рокля, която вместо от дантела е създадена от плетива на една кука като покривките и салфетките в много български домове. Тя е част от проект на Иван Донев, посветен на роклите, характерни за нашата страна, съобщава БТА.

При откриването на събитието посланикът на България в Турция Ангел Чолаков представи дизайнера и разказа за началото на познанството им, което започва преди 15 години от Рим. Именно във Вечния град Иван Донев завършва и една от най-престижните модни академии.

„Гостът ни тази вечер - Иван Донев, е световно известен дизайнер, който е покорил всички световни сцени на модата. Той не създава само красота чрез модата, в същото време е сред обществените личности, които са водени от идеята за социална отговорност и се нарежда сред стълбовете на гражданското общество. Иван е от онези дизайнери, които посвещават най-много от своето време, енергия и средства на образованието. Той осветява пътя на младите си колеги", заяви посланикът на България в Турция Ангел Чолаков.

Иван Донев показа своя колекция за втори път пред почитателите на стила в Анкара. Ревюто е също така част от Седмицата на модата, която се провежда в турската столица. А освен красивите тоалети, гостите в Посолството на Република България имаха възможност да се насладят и на българската музика, която дълго аплодираха.