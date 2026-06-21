Глоби до 2000 евро в Гърция за паркиране върху рампи за хора с увреждания

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Шофьорите в Гърция, които паркират върху рампи за хора с увреждания или блокират достъпа до тях, рискуват сериозни санкции съгласно новите разпоредби на гръцкия Кодекс за движение по пътищата.

Законът забранява спирането и паркирането върху рампи за инвалидни колички, върху тактилните ивици за незрящи, както и на разстояние по-малко от 50 сантиметра от двете им страни.

Нарушенията се установяват все по-често чрез специалните жълти тактилни настилки и маркировки, наричани от медиите „жълтите очи" на улицата, които ясно обозначават зоните, предназначени за безопасното придвижване на хора с увреждания.

С новия Кодекс за движение властите въвеждат политика на нулева толерантност към подобни нарушения. При по-тежки случаи глобите могат да достигнат до 2000 евро, като са възможни и допълнителни административни мерки срещу водачите.

Мерките са част от усилията на гръцките власти за подобряване на достъпността в градската среда и защита на правото на свободно придвижване на хората с увреждания.