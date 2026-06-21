Пет загинали и 13 ранени след 846 удара, нанесени от Русия през последното денонощие в Запорожка област

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Петима души загинаха и още 13 бяха ранени след 846 удара по 50 населени места, нанесени от Русия през последното денонощие в украинската Запорожка област, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на началника на областната военна администрация Иван Федоров, съобщава БТА.

Руските войски нанесоха 34 въздушни удара, насочени срещу град Запорожие и редица населени места в региона, съобщи Федоров.

При атаките руските сили използваха 568 дрона от различни типове, предимно от типа FPV (First Person View), насочени срещу повече от 30 населени места, включително селища на фронтовата линия и жилищни райони.

Освен това руските войски извършиха 4 атаки с реактивни ракетни системи за залпов огън (РСЗО) и 240 артилерийски удара по градове и села в целия регион, добави Федоров.

Най-смъртоносните удари засегнаха град Запорожие и околния район, където загинаха 5 души, а още 13 бяха ранени, информира началникът на областната военна администрация.

Според Федоров регионалните власти са получили 113 сигнала за щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура.