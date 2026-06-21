Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 24 юни

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Работещите в туристическия и ресторантьорския сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка на 24 юни 2026 г., настоявайки за по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори.

Решението е взето единодушно от ръководството на Общогръцката федерация на работниците в ресторантьорството и туризма (POEET). В рамките на протестните действия са планирани стачни митинги в различни части на страната, а основната демонстрация ще се проведе в Атина пред Министерството на труда.

Според синдикатите натоварването в сектора е достигнало критични нива. Работниците се оплакват от дълги работни смени, неплатен извънреден труд, нарушения на трудовото законодателство и недостатъчен контрол върху работодателите.

Сред основните искания са значително увеличение на заплатите, задължително прилагане на колективните трудови договори, гарантиране на петдневна работна седмица и осемчасов работен ден, пълно заплащане на извънредния труд, както и по-строги мерки за безопасност и защита на сезонните работници.

Синдикатите обръщат специално внимание на тежкото положение на сезонно заетите служители, които често разчитат на ограничени обезщетения през зимните месеци. Според тях възнагражденията вече не покриват нарастващите разходи за живот, въпреки че туризмът остава един от най-печелившите отрасли на гръцката икономика.

Предстоящата стачка идва на фона на продължаващ недостиг на работна ръка в туристическия сектор. Представители на бизнеса съобщават за десетки хиляди незаети позиции, докато синдикатите посочват, че все повече хора отказват сезонна работа заради тежките условия, дългите смени и ниското заплащане.

Очаква се протестните действия да окажат влияние върху туристическите услуги в разгара на летния сезон, като засегнат хотели, ресторанти и други туристически обекти в цялата страна.