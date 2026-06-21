Крал Чарлз III ще е първият монарх, разкрил колко данъци плаща

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Крал Чарлз III ще стане първият британски монарх в съвременната история, който публично ще разкрие колко данъци плаща. Данните ще бъдат публикувани в четвъртък като част от годишния финансов отчет на кралското семейство.

Кралят обяви, че решението е лично негово и е част от усилията монархията да се модернизира и да стане по-прозрачна. От Бъкингамския дворец заявяват, че целта е обществото да има по-добро разбиране за отчетността на кралските финанси, съобщи Би Би Си.

Промяната идва и след засиления обществен натиск за прозрачност след скандалите около отлъчения принц Андрю.

Ще бъдат публикувани данните за платените от краля данъци за финансовата 2024–2025 година.

Макар британските монарси да не са задължени да плащат подоходен данък, данък наследство или капиталова печалба, Чарлз доброволно плаща данъци върху личните си доходи и продажбата на частни активи.

За първи път ще бъде обявена и точната сума на платените данъци. Само печалбата от херцогство Ланкастър е била около 24 милиона паунда миналата година.

Паралелно ще бъдат публикувани и данните за т.нар. суверенна субсидия - държавното финансиране за кралското семейство, което покрива разходи за персонал, поддръжка на дворци и официални пътувания. Сумата е достигнала рекордните 137,9 милиона паунда, основно заради ремонта на Бъкингамския дворец.

Очаква се обаче скоро за първи път финансирането да бъде намалено след преглед от британското правителство.

Допълнително внимание към кралските финанси привлече и разследване за имоти, свързани с принцесите Беатрис и Юджини, чиито жилища били плащани от личните доходи на краля, въпреки че не са „работещи" членове на кралското семейство.