От 220 г. за първи път част от Партенона в Атина се вижда изцяло.

Това стана възможно след завършването на реставрацията на западния фронтон - триъгълната горна част на фасадата на античния храм, и трайното отстраняване на външното скеле от западната фасада на паметника, предаде БТА. Приключил е важен етап в защитата и възстановяването на паметниците на атинския Акропол, е съобщил гръцкият министър на културата Лина Мендони, предаде АНА-МПА специално за БТА.

Така се слага край на реставрационен проект, при който са използвани съвременни научни методи с техники, използвани от строителите на древния храм, посветен на богинята Атина, се посочва в информация на Министерството на културата в Гърция..

На места, които дълго време са били празни, са поставени два ортостата – мраморни архитектурни елементи, а също така е била възстановена и задната подпорна стена на фронтона. Новият мрамор не е бил просто добавен, а е бил напаснат с точност към запазените антични фрагменти и съществуващите части на конструкцията.

„Само преди няколко месеца ние говорехме за първия неограничен поглед към Партенона от десетилетия, свободен от външните скелета, които покриваха западната му фасада. Днес ние говорим за завършването на изключително сложна реставрационна интервенция, чрез която западният фронтон е представен в най-пълната си форма от 220 г. Видът му наистина ни оставя без дъх. Фронтонът, който поколения гръцки граждани и посетители бяха свикнали за виждат незавършен, е върнал архитектурната си цялост. Двата нови ортостата, поставени на празните места, не само запълват една структурна празнина. Те отново разкриват уникалните пропорции и геометричното съвършенство на запазната фасада на Партенона. Това беше един проект с необикновена сложност, реализиран от учени, инженери, занаятмии и персонал от Реставрационната служба на Акропола с изключителна прецизност и посветеност. Успешното му завършване отново демонстрира, че Гърция, Министерството на културата и неговите специалисти позволяват на гръцката реставрационна школа да остане на челно място в тази сфера и сред водещите реставрационни традиции в международен план", каза гръцкият министър на културата Лина Мендони.

Партенонът е храм на Акропола в Атина – археологически комплекс, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и сред най-посещаваните културно-исторически обекти в Гърция.

2500-годишният храм, посветен на богинята Атина, се намира на хълм над гръцката столица и се посещава от над 4 милиона души годишно.