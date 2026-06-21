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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23082599 www.24chasa.bg

Израел уби двама активисти на терористични групировки, единият прехвърлил 170 млн. долара на "Хамас"

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Бойци на "Хамас"

Двама активисти от въоръжените крила на радикалните палестински групировки „Хамас" и „Ислямски джихад" са били елиминирани, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в социалната платформа Екс на Въоръжените сили на Израел.

Убитите са идентифицирани като Хусеин Кадра и Мохамед Фара, съобщава БТА. Според израелската армия Кадра е ръководел голяма мрежа за финансиране на тези групировки заедно с Фара. Той е действал по инструкции на „Хамас", като е улеснил прехвърлянето на повече от половин милиард израелски шекела (приблизително 169 милиона долара) към палестинското ислямистко движение.

Преди дни пък оператор на „Ал Джазира" е бил убит по време на израелска бомбардировка по ивицата Газа.

Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но казаха, че той е бил терорист от "Хамас",

Бойци на "Хамас"

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