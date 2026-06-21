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Пекин проведе проучвания на морските ресурси източно от Тайван

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайското Министерство на природните ресурси проведе тридневно проучване на морската среда източно от остров Тайван, съобщи агенция „Синхуа".

Според анализатори операцията показва, че моделът за управление на Пекин вече обхваща и областта на природните ресурси, като страната се подготвя за териториално-пространствено планиране на тези акватории.

За разлика от предишни единични мисии, настоящото изследване поставя началото на ежегодни рутинни инспекции, чрез които Китай упражнява юрисдикцията си и прави пълна оценка на националните ресурси. Бъдещите планове на Пекин за региона включват развитие на морската индустрия, проучвания за нефт и газ, биофармацевтика, както и многоизмерно планиране – от аквакултури на водната повърхност до изграждането на мостове, подводни кабели и тунели по морското дъно.

Експерти отбелязват, че действията на Китай са и в отговор на скорошните опити на Япония и Филипините да преговарят за делимитация на морските граници в ущърб на китайските интереси. По време на настоящото проучване са регистрирани опити за външна намеса от чужди сили, но операцията е преминала безопасно благодарение на координацията с военноморските сили и бреговата охрана на Китай. В бъдеще този координиран модел между различните ведомства ще се прецизира, за да осигури систематично управление на водите източно от Тайван и да се защитят морските права на страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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