Китайската полиция разби множество мрежи за незаконни залагания свързани със Световното първенство по футбол

Китайските власти разбиха множество мрежи за онлайн залагания в няколко провинции, свързани с провеждащото се в момента Световно първенство по футбол. Акцията е част от засилените мерки на органите на реда срещу незаконния хазарт по време на спортния форум, като същевременно феновете бяха призовани да стоят далеч от подобни платформи.

В Сиан, провинция Шаанси, полицията е задържала седем заподозрени за администриране на платформа за залози, свързани с мачовете от Мондиала. Групата е организирала различни схеми за залагане и е печелила от комисиони, като общият оборот на трансакциите надхвърля 100 000 юана (14 770 долара). След 19-часово разследване всички задържани са направили самопризнания и са в ареста по обвинения в организиране на незаконен хазартен бизнес.

Междувременно в Юлин, Гуански-джуански автономен регион, бе разбита престъпна група, специализирана в рекламирането и пренасочването на трафик към хазартни сайтове за Световното първенство. От май 2026 г. насам групата е заливала социалните мрежи с реклами, за да привлича потребители към незаконните платформи.

Още в деня на откриването на първенството (12 юни) полицията в Ляоян, провинция Ляонин, също разкри случай на незаконни футболни залози през мобилни приложения, при които плащанията са се уреждали чрез трансфери в чат приложението WeChat.

Още преди старта на шампионата Министерството на обществената сигурност на Китай публикува видео предупреждения, в които съветва гражданите как да не попадат в капана на хазартните измами. Според официалните разпоредби в страната Националната лотария не е упълномощавала нито една онлайн платформа да продава билети или да приема залози. Всички подобни сайтове и приложения се считат за незаконни и измамни.

Властите призоваха футболните фенове да проявяват бдителност, да не кликат върху подозрителни линкове, да не теглят непроверени приложения и да купуват билети и фен артикули единствено през официалните и лицензирани канали.