Боксофисът в Китай надхвърли 300 млн. юана по време на Фестивала на драконовите лодки

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Според данни на платформите за онлайн продажба на билети, общите приходи от кинопрожекции в Китай по време на почивните дни около Фестивала на драконовите лодки (включително предварителните продажби) са надхвърлили 300 милиона юана.

Паралелно с това статистиката отчита, че от началото на 2026 г. досега общите продажби на билети в страната са преминали границата от 16,7 милиарда юана.

В рамките на трите почивни дни премиери направиха близо 20 нови ленти – най-висок брой за същия период от близо десет години.

Афишът включва широк спектър от заглавия – от научна фантастика и младежки драми до анимационни филми.